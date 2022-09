As escolas da rede municipal de Selvíria avançaram na avaliação do IDEB 2021 (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), superando a média estadual. O município obteve nota 5,5, 0,5 a mais que em 2019, enquanto a avaliação final estadual foi de 5,4.

Em Selvíria, participaram da avaliação alunos dos 4ºs e 5ºs anos das escolas Joaquim Camargo, São Joaquim e Nelson Duarte Rocha. Destaque para a Nelson Duarte, que atingiu a nota 5,86.

A nota final alcançada pelas escolas de Selvíria ficou acima da meta estabelecida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, que era de 5,4.

Para o prefeito de Selvíria, José Fernando Barbosa dos Santos, a nota alcançada pelas escolas da rede municipal deve ser comemorada, principalmente porque esse crescimento ocorreu durante a pandemia de COVID-19, quando os alunos passaram a estudar em casa. “Isso mostra que não só conseguimos manter, mas crescer com a qualidade do ensino, mesmo quando tivermos que fechar as escolas e adotar o ensino à distância. Isso é resultado de muitos investimentos que fizemos e continuamos fazendo, além da alta capacidade de professores e funcionários da Educação”, disse o prefeito.

A Secretária de Educação, Esporte e Lazer, Lucivânia Chaves do Nascimento, também reforçou que a nota alcançada é resultado dos investimentos feitos pela Prefeitura nas unidades escolares, nos alunos e nos profissionais de Educação. “Tivemos muitas mudanças. Retornamos com o material apostilado para os alunos, que é de excelente qualidade, e qualificamos a equipe gestora das escolas. Também investimos na capacitação de nossos profissionais. Isso sem contar a melhoria em infraestrutura, desde a melhoria dos prédios até a compra de novos equipamentos e mobiliários”, disse a Secretária.

O que é o IDEB

O IDEB foi criado em 2007 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino.

O índice funciona como um indicador nacional que possibilita o monitoramento da qualidade da Educação pela população por meio de dados concretos, com os quais a sociedade pode se mobilizar em busca de melhorias.

O IDEB é calculado a partir de dois componentes: a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos exames aplicados pelo Inep. Os índices de aprovação são obtidos a partir do Censo Escolar, realizado anualmente e informados pelas unidades escolares avaliadas.