SELVÍRIA: O município ganhará “Cidade da Criança”; Obras devem começar em breve

Selvíria ganhará uma “Cidade da Criança”. A obra, que será feita pela empresa A A RUPP & CIA LTDA EPP e está orçada em cerca de R$ 3,9 milhões, já foi licitada e a expectativa é que ela comece a ser construída em breve.

A “Cidade da Criança” integra o pacote de obras que serão realizados nos próximos meses pela Prefeitura de Selvíria, em um investimento recorde de R$ 30 milhões, beneficiando diversas áreas do Município. “Vamos avançar com diversos projetos e fazer Selvíria crescer”, afirmou o prefeito José Fernando Barbosa dos Santos.

A obra será erguida na área onde já está localizado a arena poliesportiva, inaugurada recentemente pela Prefeitura. Ela terá uma ampla praça, com muito verde, fonte interativa, duas pistas de skate, playground (com balanço, carrossel, gangorra e gaiola labirinto, entre outros) e quadra de areia.

Investimento

Os recursos para a obra virão do FINISA, que é o Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento. “Esse financiamento permitirá a realização de grandes obras em Selvíria, que irão transformar a cidade, melhorando a infraestrutura e criando novas e importantes opções de lazer para o Município”, disse o prefeito José Fernando.

Entre as obras que serão realizadas, está o investimento de R$ 8 milhões em pavimentação asfáltica, em diversos trechos de trechos de Selvíria; a construção do aguardado Balneário Municipal (R$ 8 milhões); reforma e construção de espaços esportivos (R$ 3,9 milhões); reforma da Praça da Bíblia (Investimento de R$ 1,4 milhão); reforma do Paço Municipal (investimento de R$ 1,5 milhão) e construção do Velório Municipal (R$ 1,5 milhão). “Será o maior investimento já feito em obras da história de Selvíria”, afirmou o prefeito.

Por: ASSECOM