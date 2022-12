O prefeito de Selvíria, José Fernando Barbosa dos Santos, fará uma audiência pública nesta segunda-feira (12), às 17h, no Centro Administrativo, para discutir o Orçamento do Município e os novos projetos da Prefeitura. Toda a população está convidada.

No evento, o prefeito falará sobre o orçamento, que fixa os investimentos do Município para o ano, e os novos projetos da Prefeitura, para investimentos em obras de infraestrutura que serão realizadas em todas as regiões da cidade. A audiência é aberta à participação de toda a população.