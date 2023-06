SELVÍRIA: Prefeito José Fernando busca recursos para o município

O prefeito de Selvíria, José Fernando Barbosa dos Santos, esteve em Campo Grande reunido com o deputado estadual Gerson Claro, em busca de recursos para o Município.

Com o parlamentar, o prefeito apresentou demandas de Selvíria, em busca de investimentos. “O deputado Gerson Claro é um grande parceiro de Selvíria e sempre atende aos nossos pedidos. E estivemos com ele em de recursos, para investirmos em melhorias para a nossa população”, disse o prefeito.

Na reunião, José Fernando estava acompanhado do vice-prefeito Jaime Soares Ferreira, do secretário de Saúde Edgar Barbosa dos Santos, do procurador jurídico Ricardo Laluce.

Por: ASSECOM