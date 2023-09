SELVÍRIA: Prefeito José Fernando e vereadores visitam fábrica da SINTER, que instalará unidade no municipio

O prefeito José Fernando, acompanhado de vários vereadores, esteve nesta terça-feira (5) na cidade de Monte Mor, em São Paulo, para conhecer as instalações da SINTER Futura, que instalará uma unidade em Selvíria. Eles foram recepcionados pelo proprietário da empresa, Breno Grou.

A SINTER Futura é especialista no desenvolvimento e produção de sabonetes em barra e cosméticos, trabalhando para as maiores empresas do setor no país. Suas unidades já produzem 1 milhão de sabonetes/dia.

A Prefeitura deve enviar à Câmara, em breve, o projeto cedendo uma área para a instalação da empresa, além de incentivo fiscais. “A instalação de empresas é sempre uma prioridade para nosso Governo. Ajuda no crescimento do Município, gerando empregos e renda para os moradores. E isso movimenta nossa economia. E viemos conhecer a SINTER, que em breve estará instalando uma unidade em Selvíria”, disse o prefeito José Fernando.

O superintendente de Indústria e Comércio e responsável pelo Balcão de Empregos, Adelson Alberto dos Santos, que também esteve visitando a SINTER, explica que a Prefeitura de Selvíria já vem trabalhando na instalação da empresa no Município. “A SINTER é uma grande empresa, que muito ajudará no desenvolvimento de Selvíria. A concessão de incentivos municipais já está adiantada e, também, estamos trabalhando pelos incentivos estaduais”, disse Adelson.

Em Selvíria, a SINTER deve fabricar a massa base utilizada na produção de sabonetes. Em um segundo momento, sabonetes também passarão a ser produzidos no Município.

Também estiveram presentes na visita o presidente da Câmara, vereador Luciano da Silva Geralde, os vereadores Alexandre Cagliari, Antônio Francisco da Silva, Izabel Cristina Marcelo Camilo, Raimundo Pinheiro Bastos Filho e Silvio César Bezerra Leite, a secretária Tatiana Araújo da Paz (Assistência Social) e o representante da empresa Lobos Verdes Ambiental, Eduardo Pacheco.