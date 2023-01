O prefeito José Fernando Barbosa dos Santos, acompanhado de vereadores e secretários, lançou na tarde desta sexta-feira (13), em cerimônia realizada na Rua Aldo de Queiroz, as obras de pavimentação de trechos de diversas regiões de Selvíria.

Serão investidos cerca de R$ 1,4 milhão, recursos próprios da Prefeitura, para asfaltar mais quatorze trechos de ruas, viela e avenida (confira a relação completa abaixo). “. “Levar asfalto para todas as regiões é prioridade. Já pavimentamos várias partes, temos obras em andamento e estamos começando mais essa. E vem muito mais por aí. Seja com recursos próprios ou em parceria com os Governos do Estado e Federal, a Prefeitura pavimentará mais ruas e avenidas da cidade. Muito em breve, ruas de terra darão lugar a um asfalto novinho”, disse o prefeito de Selvíria, José Fernando Babosa dos Santos.

Além do prefeito, acompanharam o início das obras os vereadores Antônio Francisco da Silva, Gilson Alves de Souza, Hercules Flávio Barbosa e Luciano da Silva Geralde, além dos secretários Alessandro Batista Leite, o Sandrão (Obras e Infraestrutura) e Claudinei Bernardo Alves (Transporte)

Trechos que serão asfaltados

Avenida das Indústrias

Entre a Av. Rotary Club e Rua Afonso Garcia Moreira

Rua Aldo de Queiroz

Entre a Avenida das Indústrias e Rua Valdenir Pereira Maniçoba

Rua Judite de Souza Ribeiro

Entre a Avenida das Indústrias e Rua Valdenir Pereira Maniçoba

Rua Valdenir Pereira Maniçoba

Entre a Avenida Rotary Club e Rua Aldo de Queiroz

Rua Aldo de Queiroz

Entre a Rua João Batista de Queiroz “Macena” e Rua Antônio Luiz de Brito

Rua Antônio Luiz de Brito

Entre a Avenida Capitão Celso Batista e Rua Irineu Fernandes Rodrigues

Entre a Rua Aldo de Queiroz e Viela Projetada D

Entre a Avenida Rotary Club e Rua Vereador Ariúdes Fernandes Leite

Viela Projetada E

Entre a Rua Luiz Antônio de Brito e 12 de Maio

Rua 12 de Maio

Entre a Avenida Rotary Club e Rua Vereador Ariúdes Fernandes Leite

Rua 24 de Junho

Entre a Rua Aldo de Queiroz e Avenida Rotary Club

Rua Jailda Cândido Ferreira

Entre a Rua Vereador Andelmo Zambom e Avenida Capitão Celso Batista da Silva

O maior investimento em asfalto da história

O atual Governo é responsável pelo maior investimento em asfalto já feito na história de Selvíria. De 2017 para cá, são dezenas de ruas e avenidas pavimentadas, levando mais conforto e qualidade de vida para milhares de moradores.

Em 35 anos, Selvíria teve apenas 33% de suas ruas asfaltadas, o que dá uma média de 0,94%/ano. Já na atual gestão, esses números deram um salto. Em seis anos, a média anual mais do que triplicou, chegando a cerca de 2,98%. Já são 17,86% de ruas e avenidas pavimentadas ou com obras já contratadas/iniciadas, tanto em Selvíria como no bairro Véstia. É asfalto em todas as regiões da cidade.

No atual Governo, já foram pavimentadas 173 mil m2 de ruas e avenidas. E outros 76 mil m2 estão com as obras em andamento ou já contratadas.