O prefeito de Selvíria, José Fernando Babosa dos Santos, recebeu na tarde de sexta-feira (23), em seu gabinete, a visita do senador Nelsinho Trad. No encontro, o prefeito e o senador discutiram demandas do Município, que venham beneficiar os moradores de Selvíria.

Também participaram da reunião os secretários José Brito da Silva (Administração), Lucivânia Chaves Nascimento (Educação, Esporte e Lazer), Leandro dos Santos Fermino (Agricultura, Pecuária e Assuntos Fundiários), o procurador geral Ricardo Henrique Laluce e o agente de Desenvolvimento, Adelson Santos.