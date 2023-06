SELVÍRIA: Prefeitura assina ordem de serviço para construção do novo Velório Municipal

A Prefeitura de Selvíria, por meio da Secretaria de Obras e Infraestrutura, assinou nesta quinta-feira (22) a ordem de serviço para a construção do novo Velório Municipal. O ato contou com a participação dos secretários Alessandro Batista Leite (Obras e Infraestrutura) e José Brito da Silva (Administração), que representaram, o prefeito José Fernando Barbosa dos Santos, representantes da construtora responsável pela obra e equipe técnica.

O novo Velório Municipal será construído em uma área que fica ao lado do cemitério “Nossa Senhora das Graças”, localizado na avenida Professora Marilucia Torres Laluce. A obra será feita pela empresa Helder Henrique Oliveira Gomes Ltda EPP e está orçada em cerca de R$ 1,145 milhão.

O “Velório Municipal” integra o pacote de obras que serão realizados nos próximos meses pela Prefeitura de Selvíria, em um investimento recorde de R$ 30 milhões, beneficiando diversas áreas do Município.

Os recursos para a obra virão do FINISA, que é o Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento. “Esse financiamento permitirá a realização de grandes obras em Selvíria, que irão transformar a cidade, melhorando a infraestrutura e criando novas e importantes opções de lazer para o Município”, disse o prefeito José Fernando.

Entre as obras que serão realizadas, está o investimento de R$ 8 milhões em pavimentação asfáltica, em diversos de trechos de Selvíria; a construção de uma Cidade da Criança (R$ 3,9 milhões); a construção do aguardado Balneário Municipal (R$ 8 milhões); reforma e construção de espaços esportivos (R$ 3,9 milhões); reforma da Praça da Bíblia (Investimento de R$ 1,4 milhão); reforma do Paço Municipal (investimento de R$ 1,5 milhão). “Será o maior investimento já feito em obras da história de Selvíria”, afirmou o prefeito.