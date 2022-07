A Prefeitura de Selvíria, por meio da Secretaria de Obras e Infraestrutura, está construindo mais de vinte lombadas e lombo-faixas, em várias ruas e avenidas de Selvíria. Todas seguem os critérios da legislação vigentes.

A iniciativa tem o objetivo de evitar acidentes e o excesso de velocidade nessas vias, dando mais segurança aos ciclistas e pedestres que circulam pelas avenidas e ruas do Município.

Os quebra-molas estão sendo construídos na Avenida Jamil Kauás, Rua Rui Barbosa, Avenida Capitão Celso Batista da Silva, Avenida João Selvírio, Rua Adelmo Zambom, Avenida Marilucia Torres e na Véstia nas Ruas Manoel Adriano da Silva, P e Antônio Roberto. Em alguns locais, mais de uma lombada e/ou lombo-faixas estão sendo construídas.

O Departamento Municipal de Trânsito informa que os quebra-molas (ou lombadas) estão sendo construídos de acordo com as normas estabelecidas na resolução Nº 600, de 24 de Maio de 2016, do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), como o local onde ocorre a necessidade de limitar a velocidade.

Já em algumas regiões estão sendo construídas lombo-faixas, também seguindo critérios da legislação vigente. Elas provocam um impacto menor, mas ainda exigem atenção dos motoristas, já que a velocidade também precisa ser reduzida na passagem.

A Prefeitura também está construindo redutores de velocidade em frente das unidades de saúde e escolas. “O objetivo é dar mais segurança aos moradores. Onde as lombadas ou lombo-faixas estão sendo construídas, os motoristas terão que, obrigatoriamente, circular com a velocidade reduzida”, disseram o secretário de Obras e Infraestrutura, Alessandro Batista Leite, o Sandrão, e a diretora municipal de Trânsito, Natália da Silva Oliveira. As obras estão sendo realizadas com recursos do Município.