SELVÍRIA: Prefeitura continua pavimentando ruas de diversas regiões do município

A Prefeitura de Selvíria, por meio da Secretaria de Obras e Manutenção, continua pavimentando trechos de diversas regiões da cidade.

Após as obras de infraestrutura, como terraplanagem e construção de guias, sarjetas e calçadas, o asfalto já está sendo aplicado em vários locais. O serviço começou na semana passada e deve se estender ao longo do mês.

Estão sendo investidos cerca de R$ 1,4 milhão, recursos próprios da Prefeitura, para asfaltar mais quatorze trechos de ruas, viela e avenida (confira a relação completa abaixo). “Levar asfalto para todas as regiões é prioridade. Já pavimentamos várias partes, temos obras em andamento e estamos começando mais essa. E vem muito mais por aí. Seja com recursos próprios ou em parceria com os Governos do Estado e Federal, a Prefeitura pavimentará mais ruas e avenidas da cidade. Muito em breve, ruas de terra darão lugar a um asfalto novinho”, disse o prefeito de Selvíria, José Fernando Babosa dos Santos.

Trechos que serão asfaltados

