A Prefeitura de Selviria soltou peixes no rio durante a realização da 4ª etapa do Circuito Tucuna Free, realizado no Município no último final de semana. Foram soltos 900 peixes da espécie pacu-guaçu (Piaractus mesopotamicus), que é considerada nativa da região.

O repovoamento do rio é importante, pois garante a diversidade de peixes. Participaram da ação o prefeito José Fernando Barbosa dos Santos, o vereador Gilson Alves de Souza e as secretárias de Meio Ambiente e Turismo, Camila Lopes Cavalcante, de Cultura, Mayara Geralde, e de Finanças, Magisley Azambuja.