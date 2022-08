A equipe do vera Cruz venceu o 17º Campeonato de Futsal de Férias de Selvíria. A final foi realizada no sábado (6), no Ginásio de Esportes Olegário Rodrigues de Freitas. A organização foi da Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer. Na final, o Vera Cruz venceu a equipe Irmandade por 4 x 2. Já na disputa pelo terceiro lugar, a vitória foi da Pão de Mel, que venceu o Juvenas por 2 x 0.

O artilheiro da competição foi o jogador Maycon, da equipe Pantaneiros Futsal, com 12 gols. Já o goleiro menos vazado foi o Kléber, da equipe Vera Cruz, com 11 gols sofridos.

O campeonato, que reuniu vinte equipes, distribuiu R$ 2,5 mil em prêmios, sendo R$ 1,5 mil para a equipe campeã, R$ 700,00 para a segunda colocada e R$ 300,00 para a terceira, além de troféus.

Prestigiaram a final a secretária de Educação, Esporte e Lazer, Lucivânia Chaves Nascimento, do superintendente de Esporte, Lazer e Juventude, Eder Rangel Justino Sales e o vereador Hercules Flávio Barbosa.