Sem acordo salarial, professores de Dourados convocam greve para o dia 22

Os professores da Reme (Rede Municipal de Ensino) de Dourados aprovaram indicativo de greve a partir da próxima segunda-feira (22). A informação é do Simted (Sindicato dos Trabalhadores em Educação).

Segundo a entidade, a decisão foi tomada “após dezenas de tentativas de negociação com o prefeito de Dourados, Alan Guedes (PP), a categoria viu esgotadas todas as tentativas de cumprimento do Piso Nacional da Educação 2023, que prevê 14,95% de reajuste salarial para o magistério”.

Ao que tudo indica, a queda de braços entre professores da Reme e a administração municipal deve repetir o mesmo roteiro do ano passado, quando a categoria cruzou os braços durante 23 dias. O caso foi parar na Justiça com guerra de liminares e rendeu multa para o Sindicato dos Trabalhadores em Educação.

A deliberação de greve tirada em assembleia da categoria na tarde desta quarta-feira (17) também foi tomada em virtude da tramitação projeto de lei complementar 06/2023 na Câmara Municipal.

No entendimento dos professores a proposta do Executivo, que foi retirada de votação na sessão ordinária de segunda-feira, é uma estratégia para derrubar algumas conquistas garantidas no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação.

Os profissionais da educação solicitam o cumprimento do Piso Nacional, de 14,95%, para toda carreira do magistério e também para o administrativo educacional. Além de requerer alteração na proposta do executivo para o cargo de professor da educação especial, reconhecendo que estes profissionais têm direito à hora-atividade da docência prevista em lei.

Ainda de acordo com o Simted, na próxima segunda-feira (22), o movimento grevista programou uma manifestação na Câmara Municipal de Dourados. O objetivo é pressionar a prefeitura e também os vereadores para que os projetos sejam retirados definitivamente de tramitação.