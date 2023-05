Sem aparecer no próprio júri, Nayara é condenada a 12 anos pela morte de Karolzinha

Nayara Francine Nóbrega dos Santos foi condenada a 12 anos de prisão pela morte de Carolina Leandro Souto, conhecida como Karolzinha, durante Tribunal do Júri realizado nesta terça-feira (30), em Campo Grande. Mesmo sem aparecer no próprio julgamento, ela foi condenada pelo homicídio e deve cumprir a pena em regime fechado.

Por não ter comparecido ao julgamento e ter sido intimada por edital, o juiz Carlos Alberto Garcete determinou que fosse expedido mandado de prisão contra ela. Nayara foi absolvida do crime de porte ilegal de arma de fogo.

‘Implorou para não morrer’

Uma das testemunhas do julgamento disse aos jurados que a vítima teria implorado para não morrer. Vitória da Silva Martins, era amiga de Nayara na época dos fatos, e contou que no dia do crime ela e a autora tinham ido até a casa da mãe de Nayara para tomar café da manhã. A mulher morava na mesma rua de Karolzinha.

Na saída acabaram encontrando Carolina no caminho e foi aí que Nayara apontou a arma para a vítima que disse, “eu tenho filhos” e a acusada teria respondido, “eu também”. Vitória relatou que na hora até ficou surda com o barulho dos tiros.

Segundo o relato de Vitória aos jurados, a briga entre as duas teria começado quatro meses antes do crime por causa de uma roupa que Karolzinha havia emprestado para Nayara e ela não teria devolvido. “A Karol cobrava a roupa e a Nayara dizia que não estava em casa e que quando voltasse devolveria”, disse a testemunha.

Ainda segundo o depoimento de Vitória, tempos depois a Karolzinha não queria mais a roupa e começou a provocar Nayara se aproximando do ex dela. A mãe de Karolzinha, Márcia Souza, de 44 anos, esteve presente no julgamento acompanhada da irmã. Ela estava muito emotiva e disse que a filha ligava e a visitava todos os dias para levar os netos para vê-la.

“Espero que a justiça seja feita porque quem perdeu fui eu que só vejo minha filha pela foto numa placa no cemitério”, ela declarou. Márcia ainda disse que o coração de mãe está apertado e tem vivido um dia após o outro com ajuda de medicação.

“Isso é o mais difícil, esperar uma ligação dela e não ter. Os filhos chamam pela mãe e eu não sei o que dizer, digo que o papai do céu levou e eles pedem para eu pedir pra papai do céu trazer de volta”, ela afirmou.