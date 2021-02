Com o carnaval cancelado devido a pandemia do Coronavírus, o sambodromo Marquês de Sapucaí no Rio de Janeiro está com iluminação especial. Desde a última sexta-feira (12), a principal passarela do Carnaval no Brasil, a Marquês de Sapucaí, ganhou luzes que iluminam a avenida e assim seguirá até o próximo sábado (20), quando ocorreria o Desfile das Campeãs.

Conforme a Liga das Escolas de Samba do Rio, a Marquês de Sapucaí e a Apoteose ganharão todas as noites as cores das escolas de samba, que revezarão de dez em dez segundos. Outra iniciativa da Liga é que nesse período, as chaves da cidade, simbolicamente eram entregues ao Rei Momo, mas desta vez foram entregues pelo prefeito Eduardo Paes (DEM) a duas profissionais de saúde. O Sambódromo também virou drive-thru da vacina. O presidente de honra da Portela, o compositor Monarco, de 87 anos, recebeu sua dose neste sábado (13) no templo do Carnaval.

Mas a principal preocupação das autoridades, é que pela cidade, foliões desafiam a proibição de blocos e fazem aglomerações, o que gera multas. A prefeitura do Rio diz que blocos que desobedecerem as normas serão descredenciados do Carnaval de 2022.