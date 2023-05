Sem competir nacional desde 2015, nem chuva intimidou piloto de motovelocidade em prova na CapitaL

Mesmo o tempo chuvoso deste domingo (28) não foi capaz de desanimar os pilotos que participam desde ontem na 2ª etapa nacional do Moto 1000 GP, competição de motovelocidade que retorna à Campo Grande após oito anos

Entre os competidores está Elvis Carneirinho, que está de volta às pistas e tem altas expectativas para a competição, após ficar em 3º lugar na corrida classificatória, que foi realizada no sábado (27), também no Autódromo Internacional de Campo Grande.

Natural de Aparecida do Taboada (MS), Elvis aprendeu a gostar de motovelocidade ainda pequeno, aos seis anos, quando assistia à corridas pela televisão, acompanhado de sua mãe.

Ela, que sempre o incentivou a seguir por este caminho, não esteve presente porque, de acordo com Elvis, “ela não gosta de ver as corridas ao vivo porque tem medo”. E com razão, já que as motos podem chegar a 300 km/h.

Ao Correio do Estado, o piloto ainda relata que ficou fora das pistas por cerca de sete anos, sendo que o último brasileiro que havia competido foi em 2015, quando caiu durante a corrida e sua motocicleta estragou devido à queda.

“Eu fiz um curso em 2014 e, em 2015, participei de duas etapas do Campeonato Estadual, mas tive uma queda, estraguei a moto, não tive condições de arrumar e parei. Voltei ano passado, por meio da Copa HRT, que é um campeonato regional extremamente importante”, afirma, destacando que foi por meio desta oportunidade que chegou ao brasileiro que disputa hoje.

O sonho foi adiado, já que ele foi barrado de correr na 1ª etapa do nacional, realizada em Goiânia (GO), o que gerou uma certa frustração, mas fez com que as expectativas para essa nova etapa, que lutou para conseguir participar, aumentassem cada vez mais. Então, ele não se intimida nem com a chuva desta manhã.

“Com a pista molhada vou ter que forçar um pouco mais para buscar os dois pilotos e, dessa maneira, tentar buscar o 1º lugar hoje”, disse em tom de conformidade.

NACIONAL DE MOTOVELOCIDADE

Até às 15h00 deste domingo, Campo Grande sedia a 2º etapa nacional do Moto 1000 GP, que conta com 12 provas e 100 pilotos, dos quais 18 são estrangeiros e representam países como o Paraguai, Argentina, Chile, Equador, Colômbia, Itália, Costa Rica, Peru e México.

O evento teve seu início no sábado (27), quando foram realizados treinos livres, classificatórios e as corridas. Esta é a terceira vez que a Capital recebe a competição, sendo que já foi sede em 2013 e 2015.

O Moto 1000 GP é válido pelo Brasileiro de Motovelocidade, que teve a primeira etapa no dia 16 de abril, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO). O evento é homologado pela Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) e pela Federação Internacional de Motociclismo (FIM).

CRÉDITO: CORREIO DO ESTADO