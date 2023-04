Sem gol no Morumbi: São Paulo e Ituano empatam pela Copa do Brasil

O São Paulo não estreou bem na Copa do Brasil. Na noite desta terça-feira, o Tricolor recebeu o Ituano, pela ida da terceira fase da competição nacional, e ficou no empate sem gol.

A partida marcou o retorno do Tricolor ao Morumbi após 45 dias, mas a equipe comandada por Rogério Ceni não conseguiu premiar com uma vitória os mais de 28 mil torcedores que estiveram nas arquibancadas.

A torcida são-paulina, inclusive, vaiou o time após o apito final.

Agora o São Paulo terá de vencer o jogo de volta, no dia 25 de abril, no estádio Novelli Júnior, em Itu, para garantir a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Um novo empate com o Ituano levará a decisão para os pênaltis.

O São Paulo volta a entrar em campo no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), contra o Botafogo, no Engenhão, no Rio de Janeiro, onde estreia no Campeonato Brasileiro. O Ituano, por sua vez, dá o pontapé inicial na Série B contra o Ceará, sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), em Itu.

São Paulo não se encontra no 1º tempo

O São Paulo teve dificuldades para criar no primeiro tempo. Nos minutos inicias o time até ensaiou uma pressão sobre o adversário, mas o Ituano gradativamente foi equilibrando o jogo, procurando aproveitar os erros dos donos da casa.

Fato é que a primeira boa oportunidade de gol só saiu aos 32 minutos, quando Wellington Rato cobrou escanteio no primeiro pau, e Alan Franco completou rente à trave.

Pouco depois foi a vez de os visitantes responderam com Person, que recebeu ótimo cruzamento na marca do pênalti e cabeceou no contrapé de Rafael, que viu a bola passar muito próxima do travessão.

O São Paulo voltou a ameaçar o Ituano em nova bola alçada na área. Desta vez, Michel Araújo levantou para Calleri, que se chocou com o goleiro Jefferson Paulino. Rodrigo Nestor ficou com o rebote e completou de cobertura, mas Marcel estava bem posicionado para afastar o perigo quase em cima da linha.

Antes do intervalo, Alan Franco quase entregou um gol de bandeja para o Ituano ao perder a bola no meio-campo. Paulo Victor saiu em velocidade, invadiu a área driblando o zagueiro são-paulino, mas Rafael saiu da meta no momento certo para interceptar a finalização.

Pelo lado do Tricolor, Erison ainda assustou com uma bomba de longa distância, tirando tinta da trave.

Pressão no início, mas muitos erros no 2º tempo

Rogério Ceni decidiu promover três substituições na equipe para o segundo tempo: Rafinha, David e Luciano entraram nas vagas de Nathan, Alan Franco e Erison, respectivamente. Com “sangue novo”, o São Paulo conseguiu pressionar o adversário nos primeiros minutos e por pouco não abriu o placar.

A primeira boa chance aconteceu aos sete minutos, quando Michel Araújo cruzou à meia altura e David completou por cima do gol. Um pouco depois, Rodrigo Nestor recebeu na entrada da área, mas também mandou a bola sobre o travessão.

Quem também teve oportunidade para balançar as redes foi Luciano, que recebeu passe em profundidade, dominou girando e bateu rasteiro, mas Jefferson Paulino fez a defesa.

O São Paulo voltou a ameaçar aos 32 minutos, quando David aproveitou a falha de Jefferson Paulino na reposição de bola, invadiu a área e cruzou na medida para Luciano bater de primeira, mas faltou pontaria ao camisa 10 tricolor.

Já nos acréscimos, o atacante teve mais uma oportunidade, completando de cabeça o cruzamento de Rafinha, só que o goleiro do Ituano estava ligado para fazer importante defesa.

A noite não era mesmo do São Paulo. Cometendo muitos erros dentro de campo e sem sorte nas finalizações, o time comandado por Rogério Ceni acabou tendo de se conformar com um novo empate com o Ituano — são três 0 a 0 consecutivos entre os dois times em 2023.