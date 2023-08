Sem redução drástica ou extinção no valor da contribuição, deputados dificilmente vão autorizar repasse dos 60 milhões a Cassems, diz Cel David

Na sessão plenária desta terça-feira, 22, Coronel David (PL) assinou a emenda de autoria do deputado João Henrique (PL) ao projeto de lei que autoriza o governador Eduardo Riedel a remeter para a Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul) o valor de 60 milhões de reais, e determina que, ao receber o recurso, a Cassems, necessariamente, precisará prestar contas da aplicação do mesmo ao Tribunal de Contas do estado. (veja vídeo abaixo)

Segundo o parlamentar, ‘’a emenda expressa o sentimento da maioria dos deputados, que é o de realmente fazer o que nos cabe: fiscalizar. E estamos aqui para fiscalizar os recursos que estão sendo remetidos pelo governo do estado para atender a Cassems, resultado de uma negociação intermediada com brilhantismo por esta casa’’. O Coronel David ainda disse que “além da prestação de contas é necessário fazer com que esse dinheiro seja empregado na diminuição da contribuição do servidor. Nós não podemos aceitar que de 60 milhões de reais encaminhados pelo governo do estado tenha uma redução de apenas 10 reais na contribuição do servidor’’.

Coronel David encerrou sua fala dizendo que ‘’se não houver uma redução acentuada ou a extinção do valor da contribuição, dificilmente este projeto de lei será aprovado nesta casa.”