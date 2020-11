TRÊS LAGOAS-MS (Correspondente) – Maria das Graças dos Santos (59) foi encontrada morta na manhã desta sexta-feira (20) no município. A filha ao estranhar o sumiço de sua genitora foi até a sua casa. Após chama-la e não ser atendida viu as chaves da casa em cima do sofá. Quando adentrou encontrou a mãe já sem vida e nua em cima da cama.

Conforme o registro policias a mulher apresentava um corte na cabeça. Na sala havia uma toalha com vestígios de sangue, que a perícia recolheu. A vítima foi encaminhada ao IML onde passará por exames necroscópico e sexológico. O caso segue em investigação como morte a esclarecer.