Um Piloto de Moto (26) de uma Honda Fan sofreu nesta manhã de hoje (14) um acidente no cruzamento da Avenida José Barbosa Rodrigues com a Rua Das Competições no Jardim Aeroporto em Campo Grande. No momento do acidente o semáforo estava intermitente. A jovem, de 19 anos, que seguia em uma saveiro, contou que tinha acabado de deixar o marido no serviço e voltava para a casa quando os dois colidiram no cruzamento. O motociclista foi socorrido pelos Bombeiros com fratura no joelho ao hospital.