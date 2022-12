A Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) atingiu 96% das metas acordadas no Contrato de Gestão para o ano de 2022.

Os contratos de gestão são instrumentos firmados anualmente entre o governador e o secretário de cada pasta para garantir a realização das ações estratégicas de governo e o e alcance dos resultados almejados (metas e indicadores). Estes indicadores são alinhados com PPA (Plano Plurianual) e a LOA (Lei Orçamentária Anual), visando garantir que haja recursos para a execução do que for pactuado.

O Governo do Estado utiliza-se do software Soft Expert para o monitoramento e acompanhamento que possibilita que as metas possam ser analisadas e reajustadas ou aditivadas no período dos seis primeiros meses do ano.

No âmbito da Semagro foram firmados, em 2022, 18 projetos e 36 entregas incluindo todas as superintendências e suas áreas de atuação (Indústria, Comércio, Serviço; Logística; Meio Ambiente; Turismo; Agricultura, Pecuária, Agricultura Familiar e Ciência, Tecnologia e Inovação).

Segundo a assessora de Gestão Estratégica da Semagro e Ponto Focal, Amanda Irie, responsável pela organização e monitoramento do contrato de gestão o resultado mostra o amadurecimento da gestão e dedicação da equipe. “A alta performance no cumprimento do contrato de gestão de 2022 reflete a dedicação e o amadurecimento durante esses oito anos da gestão da secretaria, bem como a interiorização dos servidores da pasta com o comprometimento e aprendizado de aplicarem a metodologia e o instrumento de gestão”, salienta a assessora.

“O resultado é excelente e finaliza um ciclo exitoso. O desempenho é fruto do esforço de toda a nossa equipe, passando pelas superintendências, assessorias e coordenadorias, bem como de todo o nosso corpo técnico, estendendo-se às diretorias e equipes dos órgãos vinculados”, acrescenta o secretário Jaime Verruck.