O secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck, recebeu na manhã dessa quinta-feira (20), o prefeito de Inocência, Antônio Ângelo Garcia dos Santos (o Toninho da Cofapi), acompanhado do secretário de Agricultura do município, Valdir de Lírio, e da empresária Leida Cristina Mendes Queiroz. Eles apresentaram ao secretário o projeto de construção de um frigorífico para processamento da carne de tilápia.

O investimento será da empresária Leida Cristina, que já é criadora do peixe em tanques-rede instalados no rio Sucuriú. Ela pretende construir uma planta industrial para beneficiar até cinco toneladas de tilápia ao dia, com potencial de geração de 100 empregos diretos. Os recursos previstos são da ordem de R$ 10 milhões e o projeto deve ter financiamento do FCO (Fundo Constitucional do Centro-Oeste).

“Vamos ativar o Pro Peixe (Programa Estadual de Fortalecimento da Cadeia Produtiva do Peixe) no município e estimular os produtores a criar tilápias para atender o frigorífico, já conversamos isso com o prefeito. Temos uma série de produtores com tanques escavados e que podem passar a produzir o peixe para fazer o suprimento da fábrica”, disse Verruck. “Essa empresária já tem o domínio da produção e agora passa a investir na indústria, vai trabalhar com marca própria, levando o produto ao varejo, oferecendo uma importante alternativa de proteína ao consumidor”, completou.

Mais tilápia

Mato Grosso do Sul já responde por 30,2% do volume de abates de peixe criado em tanques no Brasil, conforme dados do Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento). Ao todo, o Estado produziu 16,2 milhões do pescado no ano passado, enquanto o país chegou a 53,7 milhões em volume abatido.

Mais de 90% da produção de tilápias de Mato Grosso do Sul se concentram em cinco municípios: Aparecida do Taboado com 40,97%, Selvíria com 32,99%, Brasilândia com 6,21%, Mundo Novo com 5,68% e Itaporã responsável por 4,21%. As empresas GeneSeas e Tilabras possuem contratos de outorga de uso das águas dos lagos das usinas de Jupiá e Ilha Solteira, na divisa com São Paulo, para criação de tilápia em tanques-rede e são as maiores produtoras de pescado do Estado.

O Pro Peixe foi criado em 2020 com o objetivo de aumentar ainda mais a competitividade do pescado e das indústrias instaladas no Estado, a partir de uma reformulação do Programa Peixe Vida. Atualmente, Mato Grosso do Sul já é o maior exportador de filé de tilápia do país e nesse ano deverá ter a primeira indústria frigorífica do pescado enlatado no Brasil. O empreendimento da Frescomares será construído em uma área de 73 hectares no município de Itaporã, com investimento total de R$ 20 milhões e previsão de geração de 360 empregos.