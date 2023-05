Semana começa com 3,4 mil oportunidades de emprego em Mato Grosso do Sul

O momento econômico vivido por Mato Grosso do Sul se reflete na geração de empregos. A semana começa com 3.405 vagas de empregos cadastradas na Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul).

São 1,4 mil oportunidades somente em Campo Grande, incluindo 101 para PCD (Pessoas com Deficiência). Entre as vagas para PCD na Capital estão: agente administrativo (1), ajudante de carga e descarga de mercadoria (5), assistente administrativo (4), almoxarife (1), atendente de lanchonete (5), auxiliar administrativo (25), auxiliar de limpeza (1), auxiliar de linha de produção (1), caixa de supermercado (2) e conferente de carga e descarga (5).

As outras oportunidades são de empacotador a mão (6), fiel de depósito (3), fiscal de prevenção de perdas (3), motorista de caminhão (1), motorista de caminhão-basculante (1), oficial de manutenção predial (5), operador de caixa (14), operador de centro de controle (1), operador de tráfego (1), operador de vendas em lojas (1), porteiro (3), repositor em supermercados (6), repositor de mercadorias (5) e técnico em atendimento e vendas (1).

Tem vagas para todos os níveis de ensino, inclusive estágios em Campo Grande para advogado (5), analista de sistemas (1), assistente de mídias sociais (1), assistente de produção – moda (1), eletromecânico de manutenção de elevadores ( 1), engenheiro sanitarista (2), nutricionista (1), professor das séries iniciais (1) e profissional de educação física na saúde (10).

Interessados podem comparecer na Funtrab, para quem estiver na Capital, ou na agência pública de empregos, para os trabalhadores do interior, com RG, CPF e Carteira de Trabalho. A Funtrab fica na Rua 13 de maio, 2773, e o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30. Quem tiver acesso ao aplicativo Contrata+ para Trabalhadores, disponível na loja de aplicativos, pode agendar o atendimento.

Confira a lista completa de vagas em todo o Estado em http://www.funtrab.ms.gov.br/lista-de-vagas-em-destaque/.