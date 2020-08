MS inicia a semana com tempo claro e máxima de 34°C. Estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indica céu claro a parcialmente nublado e sem expectativa de chuva. Os termômetros poderão registrar amplitude térmica de até 22°C no Estado. A variação média será de 12°C a 34°C. Para Campo Grande a climatologia indica mínima de 18°C e máxima de 29°C.