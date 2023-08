Semana começa com tempo instável e temperaturas amenas

A semana indica tempo instável, com chuvas e tempestades, e temperaturas amenas até a próxima quinta-feira (31), conforme dados do Cemtec (Centro de Monitoramenteo do Tempo e do Clima). As temperaturas mínimas no estado vão variar entre 11°C e 20°C. Em grande parte do estado, as temperaturas máximas ficarão abaixo dos 31°C.

A segunda-feira (28) começa com tempo estável com sol e variação de nebulosidade na maioria das regiões do estado. Na capital, a mínima será de 14°C e máxima de 25°C. Os ventos atuam do quadrante leste com valores entre 30 km/h e 50 km/h, pontualmente, com valores acima dos 50 km/h.

De acordo com a coordenadora do órgão, vinculado a Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Valesca Fernandes, as temperaturas podem atingir os 31°C nas regiões Pantaneira e Norte.

Estão previstas temperaturas mínimas entre 11°C e 13°C e máximas de até 24°C nas regiões Sul e Leste. Para as regiões Sudoeste, Norte e Pantaneira são esperadas temperaturas mínimas entre 17°C e 20°C e máximas por volta dos 31°C.