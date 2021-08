Um experimento feito entre 2015 e 2019, com cerca de 2.500 pessoas na Islândia realizado para ver como uma semana de trabalho mais curta afetaria a produtividade teve um resultado excepcional. Segundo os resultados, os números foram animadores de uma maneira geral, beneficiando toda a cadeia produtiva do país e ainda gerando um alto índice de bem estar na população.

A semana de trabalho foi reduzida de 35 ou 36 horas revelou pequeno aumento na produtividade e na prestação de serviços, e um alto grau de bem-estar do trabalhador, melhorando substancialmente o índice de doenças a síndrome de burnout e o estresse. Desde que os experimentos foram realizados, cerca de 86% de toda a força de trabalho na Islândia começou a adotar uma semana de trabalho mais curta.

“Em ambos os ensaios, muitos trabalhadores expressaram que, depois de começar a trabalhar menos horas, se sentiram melhor, mais energizados e menos estressados, resultando em mais energia para executar outras atividades como praticar exercícios, se divertir com amigos e praticar novos hobbies”, afirma o relatório. Isso impactou diretamente a classe trabalhadora.

Entre os locais em que o experimento foi aplicado nesses quatro anos estavam hospitais, restaurantes, consultórios. No total mais de 1% de toda a população trabalhadora da Islândia participou do teste relatando o impacto dele em suas vidas. Os trabalhadores recebiam o mesmo salário, mesmo com menos horas de trabalho.

Segundo os dados publicados pela Associação para Sustentabilidade e Democracia (Alda) na Islândia, e pela empresa britânica Autonomy, não houve aumento notável nas horas extras para a maioria dos funcionários. Reuniões mais curtas, mudanças de turno e corte de tarefas desnecessárias ajudaram os trabalhadores a manter seus novos horários.

Trabalhar quatro ou cinco horas a menos por semana realmente forçou as pessoas a serem criativas sobre como realizavam seu trabalho.“Em vez de fazer as coisas da mesma forma, rotina habitual como antes, as pessoas reavaliaram como fazer as coisas e, de repente, estão fazendo as coisas de maneira muito diferente de antes”, disse um dos participantes dos ensaios.

O relatório publicado declara que os experimentos na Islândia foi “um grande sucesso”, com gestores e funcionários conseguindo passar menos tempo no trabalho sem realmente afetar a quantidade e a qualidade do trabalho – algo já observado em pesquisas anteriores.“Tornou-se cada vez mais claro que poucos desejam voltar às condições de trabalho pré-pandemia: o desejo de uma semana de trabalho reduzida está para definir ‘o novo normal’”, conclui o relatório.