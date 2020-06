O presidente do Senado Davi Alcolumbre (DEM) deve acelerar o processo de discussão e votação sobre mudança nas datas das eleições municipais, programado para os próximos dias 3 e 25 de outubro. E nesta terça-feira (23) será colocado em votação uma proposta de emenda à Constituição que adia as eleições municipais deste ano. Conforme o texto, preparado pelo relator do tema no Senado, o líder da bancada do PDT, Weverton Rocha (MA), as eleições devem acontecer nos dias 15 e 29 de novembro.

Como toda proposta de emenda à Constituição, o adiamento das eleições precisa ser votado em dois turnos em cada Casa do Legislativo. Segundo Davi Alcolumbre, o objetivo é realizar os dois turnos de votação no Senado já nesta semana. Se aprovado, o texto seguirá para a Câmara dos Deputados. A proposta surge diante da caótica situação vivida pelo País devido a Pandamia do Coronavírus que está em fase ascendente. A proposta é consenso entre os epidemiologistas ouvidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Mas a maioria dos prefeitos que buscam reeleição e grande parte dos deputados que compões a base do chamado bloco do ‘centrão’ são contrários a mudança nas datas das eleições. Alegam entre outro, prejuízo financeiro para os municípios.

Ao mesmo tempo, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), durante a semana passada expressou dúvidas sobre se o adiamento das eleições teria os votos necessários para passar pela Câmara – como toda PEC, a medida precisaria do “sim” de 308 dos 513 deputados.