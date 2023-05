Semana do MEI: Empreendedores de Terenos recebem capacitações voltadas para a melhoria dos negócios locais

Voltada para apoiar os pequenos negócios locais, a Semana do MEI foi realizada em Terenos nessa quinta-feira (25). A ação é realizada pelo Sebrae/MS, em parceria com a Prefeitura Municipal, por meio do programa Cidade Empreendedora. O evento contou com atendimento para empresários e para pessoas interessadas em ingressar no mundo do empreendedorismo, além de capacitações gratuitas.

Para o analista técnico do Sebrae/MS, Humberto Dionísio, o evento reitera o apoio do Sebrae, por meio do programa Cidade Empreendedora, aos empresários de Terenos, proporcionando capacitação e apoio às demandas da população. “A Semana do MEI reuniu uma programação que apoia, não somente empresários que já atuam no mercado, mas também pessoas que buscam uma inspiração para empreender ou se reinventar. Ações como essa proporcionam conhecimento e estimulam à inovação aos micro e pequenos empreendedores”, pontuou o analista.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Valdecir Batista, a inciativa é importante para motivar a população de Terenos a inovar e se destacar no mercado local, favorecendo a economia e estimulando o desenvolvimento do município. “É essencial mostrar meios e gerar condições para que os empresários locais inovem em seus negócios, estimulando o espírito empreendedor. Com consciência e conhecimento, tudo pode ser melhorado, o que gera resultado tanto para os donos de negócios quanto para a população de forma geral. Esse evento reafirma nosso compromisso com a população”, comentou o secretário.

O evento levou para o público duas palestras: uma com a temática “Quero ser empresário, estou preparado?” e a outra sobre dicas de vendas e atendimento com o palestrante Valdir Pipoqueiro que falou sobre “A arte de encantar e manter clientes”. O melhor vendedor de pipoca do Brasil, contou a trajetória que percorreu até se tornar reconhecido em todo o país por sua forma de tratar o consumidor.

Para Gilmar Ferreira, que foi atendido pelo Sebrae/MS no local, o evento foi uma oportunidade de encontrar serviços essenciais aos empreendedores de forma rápida e prática. “O atendimento foi muito bom, descobri coisas que eu nem sabia que existiam e que tenho direitos como empresário. Trabalho na área de fretes e ações como essa nos ajudam muito na correria do dia a dia. Hoje consegui regularizar minha situação enquanto MEI e vou conseguir continuar a prestar meus serviços normalmente”, comentou o Gilmar.

Também atendido pela equipe do Sebrae/MS, Michel Domingos, microempreendedor individual na área de mecânica, afirmou que iniciativas como a Semana do MEI vêm para incentivar o trabalho dos empreendedores do município. “O atendimento foi ótimo! Vim em busca de regularização por meio da quitação de alguns débitos. Não sabia que a prefeitura oferecia esses serviços e por causa da ação do Sebrae agora sei que posso contar com o atendimento aqui na cidade”, relatou o mecânico.

Mais informações sobre o programa Cidade Empreendedora podem ser obtidas por meio do número 0800 570 0800 ou pelo site cidadeempreendedora.ms.sebrae.com.br.