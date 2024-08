Semana do Pescado: Conscientização dos benefícios nutricionais do peixe para saúde

O envolvimento dos consumidores na Semana do Pescado tem crescido a cada ano e despertado a consciência sobre o valor nutricional dos peixes. Encorajada pelo sucesso da campanha, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) abriu as portas do Plenário Júlio Maia, na manhã desta sexta-feira (30), para o lançamento da 21ª edição no Estado.

Entre os dias 1º e 15 de setembro, varejistas de peixes, grandes marcas, restaurantes e redes de alimentos realizam uma série de eventos, promoções e sessões de degustação. A ideia é criar um ambiente saboroso e educacional, permitindo que os consumidores se envolvam com a mensagem e façam conscientes e saudáveis.

“Em todas as outras edições, tivemos um aumento significativo do consumo da carne do peixe. Neste ano, o grande diferencial são as grandes ações conjuntas com vários segmentos, fomentando o aumento da produção de pescado e o incentivando o consumo, seja na merenda escolar, nos restaurantes e nas mesas dos sul-mato-grossenses. Ao longo da campanha, educaremos os consumidores de que o pescado é uma proteína magra com importantes benefícios à saúde”, afirmou Marcelo Heitor Silvestre dos Santos, superintendente federal de Pesca e Aquicultura no Estado.

Segundo Heitor, a campanha pretende atrair a atenção pública para a importância da boa qualidade e sustentabilidade dos produtos. “Queremos impulsionar padrões sustentáveis e responsáveis, incluindo o consumo oriundo da pesca e aquicultura”, falou. O pescado tem muito a crescer. Mato Grosso do Sul responde por 1,34% da receita brasileira com exportações de carne de tilápia e ocupa o 4° lugar no ranking nacional das exportações da carne.

Para atrair investimentos no setor, o Governo do Estado criou o Subprograma Peixe Vida, voltado para estimular os produtores a explorar de forma sustentável a atividade de produção de peixes, por meio do cadastramento de piscicultores com vistas ao benefício de incentivo fiscal. Hoje, estão cadastrados 79 produtores e credenciadas quatro indústrias credenciadas.

Conforme a professora Daniele Menezes Albuquerque, são elevadas as perspectivas sobre a produção em Mato Grosso do Sul, que atualmente está próxima de 35 mil toneladas de peixes ao ano. “Somos um dos maiores exportadores de tilápia do Brasil. Somos os maiores produtores de peixes nativos do país, temos como destaque o dourado, a curimba, lambari, entre outros. Na região pantaneira, temos como destaque a produção de jacaré, uma carne exótica, de qualidade, com valor biológico altíssimo”, ressaltou.

Além de saudável, a carne do peixe é nutritiva e pouco calórica. “Fonte de diversos nutrientes, como as vitaminas do complexo B, de minerais, como o cálcio e o zinco, e outros componentes, como o iodo, o ácido fólico e o ômega 3”, acrescentou a professora. A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que o consumo dessa proteína seja regular e de no mínimo 250 gramas semanais, divididas em duas refeições.