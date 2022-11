Em comemoração ao Dia Nacional do Doador de Sangue, celebrado no dia 25 de novembro, o Hemosul promoverá, de 21 a 26 deste mês, a Semana do Doador.

Durante o período, as unidades do hemocentro na Capital e no Interior – nas cidades de Dourados, Três Lagoas, Paranaíba e Ponta Porã– terão funcionamento normal. Apenas na quinta-feira (24), na estreia do Brasil na Copa do Mundo 2022, o horário de funcionamento para coleta de sangue no Coordenador muda, será das 7h às 13h.

A campanha tem como objetivo incentivar a população de Mato Grosso do Sul a ir aos pontos de coleta de sangue e realizar a doação.

“Na sexta-feira (25) teremos um mimo para os doadores pelo Dia deles. Só pedimos que a população se mobilize durante a semana, venha ao Hemosul, faça a doação e ajude salvar vidas. Nós estamos com baixas nos estoques e precisando da solidariedade de todos. Aqueles que nunca doaram, ou doaram só uma vez, o desejo é que sejam frequentes. Nós realmente precisamos muito de todas as doações. Uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas” apela a Coordenadora Geral da Rede Hemosul Marli Vavas.

Os critérios básicos para doação de sangue, horários, endereços das unidades e outras informações podem ser conferidas no site www.hemosul.ms.gov.br . Siga @hemosulms para ficar por dentro de todas as atividades da semana.