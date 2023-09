Semana Política: disputa acirrada pela prefeitura, troca na saúde e novo comandante na cultura

A semana política em Mato Grosso do Sul teve como principal destaque a pesquisa com intenção de votos para a Prefeitura de Campo Grande na eleição do próximo ano. A pesquisa mostrou uma disputa bastante acirrada, tendo na liderança o ex-governador André Puccinelli (MDB), seguido por Rose Modesto (União), Lucas de Lima (PDT), Adriane Lopes (PP) e Beto Pereira (PSDB).

A semana também foi de trocas em comandos estratégicos do Governo do Estado e da Prefeitura de Campo Grande. O governador Eduardo Riedel escolheu o novo comandante da Fundação Estadual de Esporte e Adriane Lopes vai trocar o número três na saúde.

Também teve movimentações importantes nos bastidores políticos, com dificuldade de consenso no PT para Prefeitura de Campo Grande e o PSDB partindo para o ataque e tomando mais um prefeito do PP. Confira abaixo:

