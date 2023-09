Semana política teve deputado enrolado em mais um processo,  movimentações no interior e nova troca na Capital

A semana política em Mato Grosso do Sul foi marcada por mais uma condenação do deputado estadual Rafael Tavares (PRTB). Ele já está correndo o risco de perder o mandato por conta de uma falha do PRTB e agora foi condenado pelo crime de ódio, por conta de um comentário na rede social.

A semana também foi de movimentação política. Em Iguatemi, o vice-prefeito, José Roberto Arcoverde, ficou inelegível e não poderá concorrer com o prefeito, Lídio Ledesma, que se tornou seu desafeto.

Em Corumbá, surge um favorito para concorrer no grupo que quer enfrentar os aliados do atual prefeito, Marcelo Iunes (PSDB). Dr. Gabriel é o mais cotado para disputa e deve concorrer pelo PSB. Em Três Lagoas, o prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB) teve derrota na justiça e não poderá aumentar o próprio salário.

Na Capital, a prefeita Adriane Lopes (PP) fez mais uma troca, desta vez na Fundação Municipal de Esportes (Funesp), e anunciou a construção do primeiro hospital público municipal, com 250 leitos. Confira as principais notícias abaixo:

