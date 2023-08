Semana política teve deputado na PF, polêmica e desistência no PT e Cassems em discussão

A semana política em Mato Grosso do Sul foi marcada pela polêmica causada por homenagem do deputado Zeca do PT ao ex-presidente Michel Temer (MDB).

Petistas, que classificam Temer como golpista, não gostaram nada da homenagem. A polêmica foi grande ao ponto de Zeca do PT anunciar, dias depois, que não será mais candidato a prefeito na Capital.

O deputado João Henrique (PL) precisou ir à Polícia Federal para depor sobre invasão no dia 8 de janeiro. Na rede social, ele reclamou de perseguição política.

A Cassems também voltou a ser assunto. A comissão de deputados da Assembleia foi até o governador Eduardo Riedel para solicitar aporte financeiro para reduzir o valor cobrado mensalmente dos servidores.

Na Câmara teve vereador de oposição trocando de lado para agradecer a prefeita pela aprovação de reajuste para categoria de servidor:

https://investigams.com.br/2023/08/08/oposicao-a-prefeita-vereador-e-ironizado-ao-mudar-discurso-e-ja-e-cotado-como-novo-lider/

https://investigams.com.br/2023/08/10/riedel-apresentara-proposta-para-reduzir-deficit-e-diminuir-contribuicao-na-cassems/

https://investigams.com.br/2023/08/10/psdb-filia-mais-quatro-prefeitos-e-outros-tres-negociam-mudanca-de-sigla/

https://investigams.com.br/2023/08/08/justica-acata-denuncia-contra-secretario-e-envolvidos-em-escandalo-de-corrupcao-no-interior/

https://investigams.com.br/2023/08/10/zeca-anuncia-retirada-da-candidatura-a-prefeito-da-capital/

https://investigams.com.br/2023/08/10/deputado-e-intimado-a-depor-apos-post-sobre-invasao-e-alega-perseguicao-a-direita/

Compartilhe isso: Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)



Relacionado