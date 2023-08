Semana política teve ex-ministro fugindo, ex-prefeito respirando, novo pacote de obras e definições para 2024

A semana foi movimentada e com diversos assuntos na política de Mato Grosso do Sul. Teve ministro fugindo, ex-prefeito recebendo boas notícias após sequência de problemas, o Governo do Estado sinalizando novo pacote de obras e definições importantes para as próximas eleições.

O general Braga Neto, aposta de bolsonaristas para “união da direita” no Estado, foi da grande expectativa para a frustração. Na Capital, ele já havia demonstrado insegurança ao dizer que não falaria sobre Jair Bolsonaro (PL), e depois comprovou o medo ao correr da imprensa durante agenda na Assembleia Legislativa. O ato, inusitado, levou o deputado Zeca do PT a debochar na Assembleia, afirmando que já não fazem generais como antigamente.

A semana foi positiva para o ex-prefeito Marquinhos Trad, que conseguiu vitória na justiça em inquérito sobre assédio. O STJ derrubou acusação de cinco das sete mulheres de inquérito do Ministério Público, o que deixa Marquinhos perto de se livrar do processo.

No tema justiça, teve guerra entre oposição e base de Vanda Camilo em Sidrolândia. Vitória para a oposição que conseguiu manter, pelo menos até o momento, a CPI. O caso está nas mãos do Tribunal de Justiça.

O Governo do Estado, comandado por Eduardo Riedel, já trabalha com novo pacote de obras, fruto de um financiamento de R$ 2,3 bilhões no Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES). No total, serão 16 obras de pavimentação e recapeamento. Por falar em PSDB, o partido escolheu o novo presidente na Capital: Confira abaixo:

