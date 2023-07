Semana política teve mais um vereador preso, pesquisas para todos os gostos e início de disputa quente no PT

A semana política em Mato Grosso do Sul teve mais um escândalo de corrupção, desta vez em Caarapó, onde mais um vereador foi detido. A operação da vez envolve desvios na cobrança de impostos, com participação de um vereador e servidor público, que foram presos preventivamente.

Destaque também para duas novas pesquisas eleitorais na corrida pela Prefeitura de Campo Grande. André Puccinelli (MDB) lidera as duas, com alternâncias entre os segundos colocados. No bolo, Adriane Lopes (PP), Beto Pereira (PSDB), Capitão Contar (PRTB), Lucas de Lima (PDT), Rose Modesto (União) e Zeca do PT.

Por falar em PT, tem previsão de muito debate no partido para escolha do candidato a prefeito em Campo Grande. A deputada federal Camila Jara (PT), que vinha fazendo charminho, dizendo que não seria candidata, agora disse que pode concorrer. Ela terá pelo caminho o deputado estadual Zeca do PT, que está animado com a candidatura. Confira abaixo os destaques da semana:

