Semana política teve novos grupos se formando, polêmica com pitaco de Bolsonaro no MS e ex-deputado em alta

A semana foi movimentada nos bastidores da política em Mato Grosso do Sul, com altos e baixos para lideranças e formação de grupos que devem protagonizar a eleição no próximo ano.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) movimentou o tabuleiro ao dizer que aconselhou Capital Contar (PRTB) a disputar cargo de vereador em Campo Grande. Bolsonaro disse ainda que o PL terá candidato se for competitivo e animou quem está de olho no apoio dele na eleição.

No PSD, o ex-prefeito Marquinhos Trad, cotado para a presidência do partido, viu o deputado Pedrossian Neto assumir a presidência na Capital e se tornar pré-candidato do partido para prefeitura.

Quem também está em alta é o ex-deputado estadual Marçal Filho, favorito para disputar a prefeitura de Dourados como candidato do Governo.

Na preparação para eleição do próximo ano, dois novos grupos em Corumbá e Campo Grande. Na Capital, um grupo de centro-esquerda com Zeca do PT, Rose Modesto (União) e Lucas de Lima (PDT). Em Corumbá, o prefeito vê adversários se unirem contra seu grupo.

