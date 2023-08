Semana política teve polícias em ação contra organizações criminosas e novos nomes na briga eleitoral

A semana política em Mato Grosso do Sul foi marcada por operações policiais no interior do Estado. Em Ribas do Rio Pardo, o Ministério Público Estadual, via Gaeco, realizou operação contra ex-prefeito e vereadores.

O grupo político é suspeito de movimentar recursos para aprovar e reprovar projetos. Um vereador foi flagrado com R$ 88 mil, mas disse que é fruto de um longo período de trabalho árduo.

A Polícia Federal também realizou operações no Estado, com destaque para desarticulação da chamada “Máfia dos Cigarros”, que resultou na apreensão de 95 automóveis. Em outra frente, a polícia fechou empresas de segurança que atuavam clandestinamente.

Na política, mudanças no cenário nas duas maiores cidades do Estado. Camila Jara (PT) entrou de vez na disputa como pré-candidata do PT. Já em Dourados Marçal Filho (PSDB) recebeu aval de Reinaldo Azambuja (PSDB) para retornar ao PSDB e ser o candidato do grupo.

A semana também foi de solução para problema na Cassems, que chegou a sofrer pedido de CPI. O governador Eduardo Riedel atendeu pedido da comissão de deputados e vai destinar recursos para instituição. Teve também a oficialização de decreto que proíbe novas licenças para desmatamento no Pantanal.

Gaeco apreende R$ 88 mil em investigação de organização criminosa com ex-prefeito e vereadores

PF realiza operação contra organização criminosa em quatro municípios de MS

Riedel anuncia R$ 60 milhões e Cassems vai reduzir cobrança de servidores

Camila se reúne com PT e oficializa candidatura após aumento da concorrência interna

Marçal conversa com Azambuja e pedirá desfiliação do PP de Tereza Cristina

Deputados querem explicações da CCR após anúncio de novo reajuste em pedágio

Riedel suspende licenças para desmatamento no Pantanal por tempo indeterminado

