Semana política teve reaproximações, MPE de olho em vereadores e bolsonarista em novo cargo

A semana política em Mato Grosso do Sul foi marcada pela presença de diversos ministros do governo de Luís Inácio Lula da Silva (PT). Destaque para Flávio Dino, que entregou armamento e anunciou a construção de quatro presídios. O ministro também foi questionando sobre Jair Bolsonaro, e sorriu quando indagado sobre prisão do ex-presidente.

A semana também teve reaproximação entre adversários na campanha pelo governo do Estado no ano passado. Rose modesto, que a menos de um ano estava debatendo com Riedel, já adiantou que caminhará com ele em 2026, na reeleição.

A semana também teve o Ministério Público Estadual de olho no interior do Estado. Em uma Câmara, determinou mais rigor para reduzir as faltas de parlamentares. Em outra, pediu regramento e anunciou que pode pedir devolução de dinheiro de vereadores que dobraram salário com diárias.

Também teve bolsonarista se dando bem. Amigo pessoal de Bolsonaro e suplente da senadora Tereza Critina, Tenente Portela saiu de cargo na Assembleia, em gabinete de deputado, para a Defesa Civil da Capital. Confira tudo abaixo:

