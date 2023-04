Semana política teve trocas na prefeitura e governo, deputado na berlinda, brigas partidárias e pesquisa para Capital

A semana política em Mato Grosso do Sul foi movimentada e com movimentações em diversos cenários. Nova exoneração na Prefeitura, trocas no governo, com arranjo partidário, nomeações do governo Lula para Mato Grosso do Sul , deputado com nova derrota, Rose e Soraya em briga declarada e pesquisa para prefeitura da Capital.

Tereza se movimenta no jogo e muda figuras no governo

Líder do MST no Desenvolvimento Agrário

Pesquisa movimenta política na Capital

Situação complicada e com grande possibilidade de troca

Guerra declarada no União

A ex-deputada federal, Rose Modesto, disputará o comando do União Brasil com o grupo da senadora Soraya Thronicke. Com isso, a briga que estava nos bastidores, fica externada definitivamente.

A senadora Soraya já comunicou ao diretório nacional que a eleição será realizada no próximo dia 28, quando terá na disputa o grupo dela contra Rose, que confirmou à reportagem que será candidata.

Ex-vereador no comando do Incra

PT de MS emplaca mais um no governo

Crise na Saúde

Relacionado