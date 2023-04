Semana política teve vereador em apuros com nudes, rival se abrigando no governo, 100 dias de Riedel e nova deputada na Assembleia

A semana política em Mato Grosso do Sul foi intensa, com emoção na posse de mais uma mulher na Assembleia; continuidade da crise na base do governo, com Zé Teixeira formalizando a saída do G8 na Assembleia; vereador em apuros com o vazamento de um nudes e os 100 dias do governo de Eduardo Riedel.

Vander Loubet tem como meta e tenta convencer o deputado estadual Zeca do PT a concorrer como vice da deputada federal Camila Jara (PT) em Campo Grande, mas a tarefa não será das mais fáceis. Zeca rejeitou completamente, assegurando que não será vice e ainda foi além, afirmando que a própria Camila já avisou que não será candidata.

Apesar de rejeitar o posto de vice, o deputado mantém o interesse de concorrer na eleição para prefeito de Campo Grande como cabeça de chapa do partido.

O deputado Zé Teixeira (PSDB) está, oficialmente, fora do G8, um dos blocos da base de Eduardo Riedel (PSDB) na Assembleia Legislativa.

A reportagem antecipou a saída do deputado no mês passado, mas só nesta terça-feira o deputado recebeu um “aceite” do líder do bloco, Jamilson Name (PSDB).

Os deputados da base tentavam convencer o colega de permanecer no bloco, mas sem sucesso.

A executiva estadual do PSOL em Mato Grosso do Sul divulgou uma nota criticando o cargo de Adonis Marcos no Governo de Mato Grosso do Sul. Na nota o partido disse que ficou sabendo da nomeação pela imprensa

“A direção do PSOL MS desconhecia qualquer movimentação neste sentido e partido não participou de nenhuma negociação. Ao ser procurado hoje, pela presidência do PSOL, Adonis informou que em breve encaminhará a renúncia dos cargos que ocupa nos órgãos de direção partidária”, informou.

Uma foto que circula em grupo de WhatsApp tem causado dor de cabeça para o vereador e técnico em radiologia no Município de Navirai, Luiz Carlos Garcia, mais conhecido como Bolacha do Raio X.

Com jaleco e, aparentemente no trabalho no Hospital do Município, denominado Antônio Augusto Virote, o vereador foi flagrado mostrando uma imagem de uma mulher nua no aparelho celular.

Pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Resultado (IPR), em parceria com o Correio do Estado, revela que 78,49% da população aprova os 100 primeiros dias da gestão do governador Eduardo Riedel (PSDB).

Outros 11,40% disseram reprovar a gestão e 10,48% não souberam ou preferiram não responder.

Gleice Jane (PT) tomou posse na manhã desta terça-feira (11) como deputada na Assembleia Legislativa, se tornando a terceira mulher na Casa e a quinta representante de Dourados na atual legislatura.

A nova deputada lembrou o colega de partido, Amarildo Cruz, que faleceu, abrindo a vaga. Disse que perder a eleição é normal, mas que enfrentar a perda de companheiros históricos é algo que abala. Fez um compromisso de continuar defendendo lutas do colega, citando enfrentamento ao racismo e proteção ao meio ambiente.

No discurso, assumiu compromissos com crianças, mulheres, povos indígenas, população LGBTQIAP+ e trabalhadores de um modo geral. Lembrou que toma posse em um momento de fragilidade, quando trata de um problema de saúde, mas fez compromisso de luta por um mundo melhor, igualitário, fraterno e por justiça social.

O deputado estadual Zeca do PT recebeu alta hospitalar e já está em casa. Ele ficou internado pela terceira vez nesta semana após pegar dengue.

Com plaquetas baixas, Zeca precisou ficar internado para evitar risco de dengue hemorrágica. As plaquetas chegaram a 79.000, mas estão subindo e hoje já sem encontrava em 116 mil pela manhã, mais perto dos 150.000 recomendados.

A prefeita Adriane Lopes (Patriota) nomeou Juliana Ribeiro para o cargo de secretária-adjunta da Secretaria de Educação;Anderson Gonzaga para a Secretaria Especial de Segurança e Defesa Socia e Ideu Vilela, adjunto.

Relacionado