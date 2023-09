Semana política: vida difícil para deputado e clima quente em câmaras da Capital e interior

A semana política em Mato Grosso do Sul foi marcada por notícias nada positivas para o deputado estadual Rafael Tavares (PRTB). Primeiro, a visita da Polícia Federal à residência de uma assessora dele. Depois, parecer contrário do Ministério Público Federal para recurso dele contra cassação no Superior Tribunal Federal (STF).

Na Câmara de Campo Grande, vereadores andaram se estranhando e precisaram da turma do deixa disso para evitar problemas maiores. No interior, teve secretária registrando boletim de ocorrência contra vereadores após reunião quente.

A semana também foi marcada pela consolidação de uma hegemonia do PSDB em Mato Grosso do Sul. Com o governo nas mãos, o partido fechou com mais quatro prefeitos e nos próximos dias chegará ao recorde de 50 dos 79 prefeitos no Estado. Confira abaixo os destaques da semana:

