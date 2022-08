A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (SEMEA), em parceria com o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, realizou nesta quinta e sexta-feira (11 e 12) ações de educação e conscientização pela preservação do meio ambiente com os alunos do ensino médio articulado à educação profissional nas modalidades de elétrica e informática.

Na quinta-feira (11) os alunos do sexto período realizaram uma trilha guiada no bairro Jupiá, onde conheceram de perto a fauna e a flora local. Avistaram espécies de árvores nativas, além de conhecer o canto dos pássaros.

O aluno Otávio Henrique Ribeiro de Farias Lins, 17 anos, participou da trilha e contou que gostou da oportunidade de ter este contato próximo com a natureza, conhecendo de perto algumas espécies novas.

O professor de informática, Rogério Antoniassi, reforçou a importância desta experiência proporcionada aos alunos, evidenciando que por mais conhecimento que os adolescentes recebam na sala de aula, eles muitas vezes não têm a oportunidade de ter esta vivência em campo.

Em uma das ações alusivas ao meio ambiente, os alunos realizaram a coleta de resíduos recicláveis no entorno da escola para que recebam a destinação correta.

Nesta sexta-feira (12), o Biólogo, Flavio Fardin, e a coordenadora de educação ambiental, Eliana Queiroz, ministraram uma palestra para os adolescentes que tinha como tema e objetivo apresentar aos alunos as Lagoas que dão nome ao município, além de mostrar as ações de conservação realizadas pela prefeitura para a preservação do meio ambiente.

A coordenadora de Educação falou sobre a importância de se ter este contato próximo aos alunos para a construção de uma sociedade com responsabilidade ambiental.