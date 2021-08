Foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) a abertura de processo seletivo para contratação de assistente de secretaria, inspetor de alunos, agente de patrimônio, auxiliar de manutenção e merendeiro para atender as unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação. O edital de n. 16/2021-01 foi publicado na página 05 e destina-se à seleção de pessoal para contratação temporária, em caráter excepcional, de conformidade com a Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011, por prazo determinado, no total de 65 profissionais distribuídos nas funções.

As inscrições serão realizadas nos dias 16 e 17 de agosto, no horário das 7h às 11h e das 12h às 16h, nas secretarias das escolas do campo, conforme endereço publicado no Diogrande, de acordo com o quantitativo de vagas oferecidas por unidade escolar descritos.

Para efetivar a inscrição, o candidato deverá entregar: ficha de inscrição preenchida pelo próprio candidato, conforme modelo constante na publicação do Diário, disponível para download no sítio eletrônico: www.campogrande.ms.gov. br/seges/processoseletivo e, também, disponível nas secretarias das Escolas do Campo – Polo, acompanhada de cópia de um documento oficial de identificação com foto, juntamente com o respectivo original e cópia do comprovante de escolaridade, bem como os comprovantes necessários para pontuação na Prova de Títulos de que trata os anexos.

São requisitos básicos para a contratação: ter sido aprovado no presente processo seletivo; b) ser brasileiro nato ou naturalizado; idade mínima de 18 (dezoito) anos; estar em dia com as obrigações eleitorais e ter certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino.

Outros quesitos são exigidos, como: ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da função; cumprir as determinações deste edital; não ocupar cargo, emprego ou função pública e não acumular proventos de aposentadoria pagos por previdência pública federal, estadual ou municipal.Para mais informações sobre o processo seletivo, o interessado pode acessar o Portal eletrônico da Prefeitura Municipal www.pmcg.ms.gov.br e entrar no link do “Diário Oficial