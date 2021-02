A Secretaria Municipal de Educação/Semed e a Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e Televisão Educativa (Fertel) renovaram convênio para manter em funcionamento a TV Reme, durante o ano de 2021.

“Com a chegada da pandemia, fomos buscar ferramentas para atender aos alunos, sem que precisassem sair de casa. A TV Educativa foi fundamental nessa parceria, e a renovação, por mais um ano, é muito importante. Transmitir os conteúdos pela televisão é fundamental. Além disso, outras ferramentas foram implantadas, e iremos continuar atendendo aos nossos alunos por meio delas”, explicou a Secretária Municipal de Educação, Elza Fernandes.

Em funcionamento desde junho de 2020, a produção da TV Reme é transmitida pelo canal 4.2 da TVE, para os alunos da Rede Municipal de Ensino/Reme de Campo Grande.

“A televisão é um instrumento, objeto de aprendizagem, muito importante, pois transmite para a criança aquilo que normalmente ela já vê na TV. Tanto a TV quanto o rádio atingem um público muito grande”, explicou o superintendente de Gestão das Políticas Educacionais/Suped da Semd, Waldir Leonel.

A ferramenta garante o acesso dos alunos às aulas remotas durante o período de suspensão das atividades presenciais das escolas, por conta da pandemia da Covid-19.

“É público e notório o resultado dessa parceria com a Semed, tanto que estamos renovando por mais 12 meses. Por resultado, houve aumento da audiência e estamos entre os quatro principais canais abertos na Capital. Percebemos que a população acompanha as aulas”, afirmou o diretor-presidente da Fertel, João Bosco Martins.

As aulas são elaboradas pelos professores da Reme, com o acompanhamento de técnicos da Secretaria Municipal de Educação/Semed, e são gravadas no estúdio da TVE. A grade de programação atende aos alunos de todas as idades, com conteúdos específicos para cada ano escolar.

A produção tem por base os conteúdos curriculares do grupo 1 ao 9º ano do ensino fundamental, além dos direcionados aos alunos do berçário ao grupo 5 e aos alunos da Educação de Jovens e Adultos/EJA, além de conteúdos específicos para as escolas do campo.

Os alunos da educação infantil têm acesso a contações de histórias, brincadeiras e jogos. Já para os alunos do ensino fundamental, o conteúdo é do referencial curricular vigente, com temas nas áreas de língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências, inglês e arte.

A grade com os conteúdos conta com programas educativos da TVE, que são intercalados às aulas da Reme, reforçando o conteúdo pedagógico. As videoaulas também podem ser assistidas pela internet, no Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCsC4oAnt5rZiGAEKYLAYBog/featured).

As aulas da Reme foram retomadas, no dia 8 de fevereiro, de maneira remota, e devem continuar nesta modalidade até que a situação permita. Porém o plano de retorno de forma híbrida, com aulas remotas e presenciais, já está em preparação e poderá ser colocado em prática ainda no primeiro semestre letivo.

Além da TV Reme, o atendimento remoto aos estudantes é feito com utilização de plataformas tecnológicas, internet, rádio e os cadernos de atividades impressos.