Semex Brasil reforça investimento no mercado de corte e anuncia mudanças na equipe gerencial

Para acompanhar essa dinâmica do mercado, a Semex Brasil vem realizando uma série de investimentos focados na geração de soluções aos pecuaristas, empreendendo esforços no desenvolvimento, formação e qualificação de uma equipe gerencial bem estruturada. Para garantir excelência em seu atendimento ao mercado, a empresa anunciou uma importante mudança em seu quadro de gestão: Daniel Carvalho, passará a responder como Diretor de Mercados de Corte da empresa.

Daniel terá a seu favor o amplo conhecimento do mercado pecuário conquistado ao longo de quase dezoito anos de carreira. Ele é formado em Zootecnia pela Universidade de São Paulo FZEA/USP, e pós-graduado em Marketing Estratégico pela Faculdade de Economia e Administração de Ribeirão Preto da USP/FEARP. “É um reconhecimento aos resultados e importância das funções que já vinham sendo exercidas. E agora soma responsabilidades ainda maiores, integrando cada vez mais as decisões no nível estratégico, visando evoluir o diálogo, a confiança e os relacionamentos com a equipe técnica e comercial, parceiros e clientes,” enfatiza Nelson Eduardo Ziehlsdorff, Diretor-Presidente do Grupo Semex.

Nelson ainda comenta que a nova gestão faz parte das mudanças propostas pela empresa para 2023. “A Semex Brasil está acompanhando o crescimento do mercado, e para isso, está investindo em pessoas. Sempre com uma visão clara, objetiva, prezando pelo desenvolvimento da equipe, relacionamentos, produtos e soluções à altura do nosso potencial de mercado”, finaliza.