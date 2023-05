Seminário “Alfabetiza MS Indígena” reunirá gestores públicos quinta-feira na UEMS

A Fadeb/MS (Fundação de Apoio e Desenvolvimento à Educação Básica) vai promover, nesta quinta-feira (18), o encontro de gestores públicos de todo o Estado para o Seminário de Integração “Alfabetiza MS Indígena”, uma ramificação do programa MS Alfabetiza, criado em 2021 e em prática na rede pública de ensino desde o início do ano passado.

O encontro será realizado no auditório da Uems (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), a partir das 13h30, e contará com a presença de prefeitos e secretários municipais, parlamentares, gestores do Governo do Estado e lideranças indígenas de 23 municípios de Mato Grosso do Sul.

Na programação, estão previstas falas das autoridades envolvidas, apresentação do programa e a palestra do professor Joaquim Paulo de Lima Kaxinawá. Mestre e doutor em linguística, ele é autor de livros e cartilhas, dedicando-se à produção de materiais didáticos para alfabetização e letramento. Entre as novidades que serão tratadas no evento está a adequação linguística de material didático para línguas Guarani, Kaiowá, Kadiwéu e Terena.

MS Alfabetiza

Criado em 2021, o Programa MS Alfabetiza – Todos pela Alfabetização da Criança – tem por finalidade o estabelecimento de condições necessárias para que os estudantes matriculados nas redes públicas sul-mato-grossenses adquiram o domínio das competências de leitura e escrita adequados à sua idade e ao seu nível de escolarização.

No primeiro ano, as ações do Programa MS Alfabetiza contemplaram iniciativas de formação continuada, realização de avaliações, acompanhamento dos indicadores e fortalecimento na cooperação entre Estado e municípios, bem como a oferta de material didático complementar.

Apoio

Entre os parceiros, estão entidades como a Fundação Lemann, Instituto Natura, Bem Comum, Parceria pela Alfabetização em Regime de Colaboração (PARC), Assomasul, Undime e Fundação de Apoio e Desenvolvimento à Educação Básica de Mato Grosso do Sul (Fadeb-MS).

Fadeb/MS

Responsável pela organização do evento que acontece nesta quinta-feira, a Fundação de Apoio e Desenvolvimento à Educação Básica tem por finalidade subsidiar, apoiar, incentivar e promover estratégias que possam contribuir com a formação dos profissionais da Educação, além de fomentar a Educação Integral no Estado, com atividades científicas e tecnológicas.

Serviço

O Seminário de Integração “Alfabetiza MS Indígena” será realizado nesta quinta-feira, dia 18 de maio, no auditório da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), a partir das 13h30. O evento contará com a presença de prefeitos e secretários municipais de Educação.

Para atendimento à imprensa, estarão disponíveis representantes da Undime e Assomasul, gestores de pastas do Governo do Estado e a diretoria da Fadeb/MS.