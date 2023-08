Seminário Estadual com foco na primeira infância reúne 79 municípios na quarta-feira

O Seminário Estadual “A Importância do Investimento na Primeira Infância – A Hora é Agora!”, iniciativa da Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), reúne na próxima quarta-feira (30), a partir das 8h, representantes dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul para debaterem a promoção dos cuidados e investimentos adequados nos primeiros anos de vida das crianças. O evento será na Escola do SUAS “Mariluce Bittar”, que fica em Campo Grande.

Em alusão ao Agosto Verde, mês da Primeira Infância, o seminário tem como principal objetivo reunir profissionais, assistentes sociais, gestores e sociedade civil interessados na área da primeira infância para discutirem e compartilharem conhecimentos sobre a importância do investimento no SUAS (Sistema Único de Assistência Social – Programa Criança Feliz), corroborando na formação e desenvolvimento das crianças.

O seminário contará com painéis de discussão, palestras e apresentação de pesquisas, bem como oportunidades de interação entre os participantes. Haverá espaço para perguntas e debates, permitindo uma troca rica de informações e ideias.

Gestores públicos, conselheiros, comitês intersetoriais do PETI, Bolsa Família e Primeira Infância no SUAS, coordenadores, supervisores e visitadores municipais do Programa Primeira Infância no SUAS e trabalhadores das diversas áreas da Política de Assistência Social, também integrarão o seminário.

O que é a primeira infância?

A primeira infância é o período que vai desde a concepção do bebê até os 6 anos de idade, conforme informações do Ministério da Saúde. Pesquisas têm demonstrado que essa fase é extremamente sensível para o desenvolvimento do ser humano, pois é quando ele forma toda a sua estrutura emocional e afetiva e desenvolve áreas fundamentais do cérebro relacionadas à personalidade, ao caráter e à capacidade de aprendizado. A ciência tem comprovado que as experiências vividas na Primeira Infância, desde o período de gestação, influenciam diretamente na formação do adulto que a criança será no futuro. Essa fase é uma janela de oportunidades para que o indivíduo desenvolva todo o seu potencial. Nos primeiros anos de vida, a arquitetura do cérebro começa a se formar.

Serviço

Evento: Seminário Estadual ‘A Importância do Investimento na Primeira Infância – A Hora é Agora!’

Data: 30 de agosto, quarta-feira, a partir das 8h

Local: Escola do SUAS MS “Mariluce Bittar”, Rua André Pace, 630, Bairro Guanandi.

Leomar Alves Rosa, Comunicação Sead

Foto: Ministério da Cidadania