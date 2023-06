Seminário na segunda-feira discute o Meio Ambiente e os Desafios do Bairro Lageado

A Câmara Municipal de Campo Grande promove na segunda-feira, dia 26, o seminário “O Meio Ambiente e os Desafios do Bairro Lageado”. A discussão sobre o assunto foi proposta pelo vereador Prof. André Luis, presidente da Comissão Permanente de Mobilidade Urbana e integrante da Comissão de Meio Ambiente.

A abertura será às 8h, e está prevista a presença da prefeita Adriane Lopes. Na sequência, às 8h30, ocorre uma apresentação da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) sobre a evolução histórica, física e socioeconômica do Bairro Lageado.

Já às 9 horas, ocorre a apresentação de vídeos institucionais dos empreendimentos públicos e privados do Bairro Lageado. Logo depois, às 9h30, será feita roda de conversa com a comunidade. Em seguida, a discussão em relação ao tema “Lageado do futuro – O bairro que queremos”. O público, então, terá fará seus questionamentos.

O vereador ressaltou que no Bairro há uma estação de tratamento de esgoto e uma estação de compostagem, permitidas pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Campo Grande. Ele lembrou do impacto negativo no bairro por causa do cheiro, principalmente ao entardecer.

“O bairro foi esquecido na administração, por isso vamos discutir como manter a qualidade de vida. Há preocupação em Campo Grande com uma política de melhor ocupação do solo”, afirmou o vereador Prof. André Luis.

Participe – Interessados em participar do seminário podem fazer inscrição clicando neste link: https://forms.gle/23xWYhQmb7zXNm6AA. Haverá emissão de certificados aos participantes. O evento pode ser acompanhado presencialmente na Câmara Municipal ou pela transmissão ao vivo nas redes sociais, no Facebook e Youtube.