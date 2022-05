A segunda edição dos Seminários Nacionais de Ouvidorias – 2022, que será realizada 14 e 15 de junho no auditório do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (CREA – MS), foi destaque da 5ª reunião ordinária da Rede de Ouvidorias de Campo Grande (Ouvecg) que aconteceu no último dia 20, no auditório da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb).

O Seminário, organizado pela Controladoria-Geral do Município (CGM) em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU), e realizado pela primeira vez no Centro-Oeste, também será transmitido ao vivo pelo canal da CGU no YouTube.

“Será um privilégio para a Capital sediar um evento deste porte, reunir profissionais responsáveis por dar voz à população, conhecer a realidade de cada região do país, além de trocar experiências e dividir boas práticas”, destaca o controlador-geral do Município, Luiz Afonso Gonçalves.

Técnica em ouvidoria da Secretaria Municipal de Educação (Semed), a servidora Renata Teixeira ressalta que a oportunidade será de extrema importância para o fortalecimento da Rede de Ouvidorias no Município.

“Mais uma ação em prol do fortalecimento da Rede e reconhecimento profissional ao trabalho que vem sendo desenvolvido por todos os ouvidores e técnicos do Município. Uma grande possibilidade de agregar pontos positivos em prol do cidadão campo-grandense”, afirma a servidora.

Durante o encontro que reuniu representantes de diversos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal, também foi discutido o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Prefeitura de Campo Grande nos bairros da Capital, o Programa Todos em Ação, e o qual a Rede de Ouvidorias também se faz presente.

“Com a participação do Ouvecg, por meio da ouvidoria itinerante nos bairros de Capital, conseguimos além de registrar as demandas da população, fomentar a participação social, estimulando o cidadão a opinar na gestão da Cidade, sugerindo melhorias nos serviços oferecidos, aplicação correta dos recursos públicos conforme a realidade de cada região, além da troca de experiências e informações entre a Administração Pública e a população”, ressalta o ouvidor-geral do Município, Marcos Haroitto.

Membro da Rede e ouvidora da Semed, a servidora Lelis Mandetta Rolim afirma que o Programa que está em sua segunda edição e já visitou as regiões do Bandeira e Imbirussu, vai ao encontro dos anseios da população.

“O Programa Todos em Ação retrata a importância do trabalho da ouvidoria-geral e das setoriais do Município, onde o objetivo é comum a todos, uma Campo Grande cada vez melhor”, finaliza Lelis Mandetta Rolim.