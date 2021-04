No Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi policiais da SENAD com o auxilio da Brigada de Cães e Agentes Especiais da SENAD apreenderam pacotes com cocaína com destino à Europa, Àsia, Espanha, Reino Unido e Tailândia. O procurador Abg. Deny Yoon Pak e juiz Rosarito Montanía acompanhou toda a ação dos agentes antidrogas.

PACOTES DE DROGAS

O primeiro pacote, cujo destino seria a cidade de Barcelona, ​​Espanha, continha alguns amplificadores de som nos quais se escondiam 2 Kg e 76 gramas de cocaína. O próximo pacote teria com destino à cidade de Crawley, no Reino Unido. O conteúdo da embalagem é um kit de prática de boxe, dentro do objeto estava oculto a droga. O peso bruto era de 3 Kg 138 gramas de cocaína. O terceiro pacote seria enviado para o continente asiático, mais especificamente para a Tailândia. Era um kit de boxe, no qual continha 1 Kg e 755 gramas de cocaína.

APREENÇÕES

Por meio dessas apreensões foi possível evitar que mais de 6 quilos de cocaína, no valor de cerca de 500 mil dólares, chegassem aos destinos da Europa e da Ásia. O entorpecente foi encaminhada à Base de Operações da SENAD, para posterior análise e comprovação da droga.